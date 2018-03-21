21 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Грузия создает специальную компанию по поставке своих продуктов в Беларусь. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фонд партнерства создал компанию, которая будет поставлять в Беларусь грузинские натуральные продукты - вина, виноград, сухофрукты - все, что производится в Грузии. Уже компания зарегистрирована. Мы тоже оперативно за месяц всю работу провели. Подобрали объект на 1200 кв.м в Минске", - рассказал вице-премьер.

Михаил Русый добавил, что в целом отрабатывается ряд направлений по пищевой промышленности.-0-