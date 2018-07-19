ГТК: эффективность инспекционно-досмотровых комплексов составляет Br93 на Br1 затрат

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность использования таможней инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) в I полугодии составила Br93 дохода на Br1 затрат, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Таможенные органы Беларуси в первом полугодии 2018 года выявили 670 правонарушений с применением инспекционно-досмотровых комплексов, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего с применением ИДК осуществлен таможенный контроль около 152 тыс. транспортных средств. Экономическая целесообразность эксплуатации ИДК составила Br93 дохода на Br1 затрат", - отметили в ГТК.

В настоящее время в таможенных органах используется пять мобильных и пять стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. С их помощью можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. Сегодня это наиболее действенный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра при сокращении времени пребывания транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины составляет 10 минут.

В ближайшее время в результате реализации проектов международной технической помощи предусмотрено построить еще три стационарных инспекционно-досмотровых комплекса в пунктах пропуска "Урбаны" и "Берестовица" и один мобильный в пункте пропуска "Новая Гута".-0-