Гуцериев отмечает положительную динамику в строительстве Нежинского ГОКа

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев на заседании штаба строительства Нежинского горно-обогатительного комбината отметил положительную динамику в возведении объекта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ИООО "Славкалий".

Совещание прошло с участием представителей органов власти, а также представителей всех подрядных организаций, выполняющих текущие работы на объекте.

К этому времени уже выполнено подключение электрической подстанции "Нежинская" к ВЛ 110 кВ "Калийная-Сорочи". Появление на площадке постоянного источника электроснабжения позволит уйти от использования временных дизельных генераторных установок и обеспечить работу замораживающей станции немецкой компании Deilmann-Haniel и других ее объектов.

Согласно отчету представителей подрядной компании Deilmann-Haniel, текущие работы на стволах выполняются в соответствии с заявленными сроками.

Продолжается доставка комплектующих стволопроходческих комплексов SBR: из 42 фур на строительную площадку прибыло 38, параллельно выполняется укрупнительная сборка машины. В завершающей стадии реконструкция железнодорожной станции Уречье. Начались работы по подготовке территории к прокладке газопровода до Нежинского ГОКа и устройству трубосварочных баз.

По итогам совещания Михаил Гуцериев отметил положительную динамику в реализации строительства объекта и остался доволен результатом выполненных поручений.

Как сообщалось, в сентябре 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".-0-

Фото пресс-службы ИООО "Славкалий"