IFC готова помочь составить план по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси

Владимир Колтович и Рольф Берндт. Фото Министерства антимонопольного регулирования и торговли

17 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Международная финансовая корпорации (IFC) готова помочь в разработке плана действий по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Соответствующий протокол о намерениях подписан на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и руководителя глобальной практики IFC по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций в регионе Европы и Центральной Азии Рольфа Берндта.

Планируется проанализировать законодательство в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, рассчитать индикаторы регулирования рынков товаров (работ, услуг) в Беларуси.

Работа будет проводиться в рамках выполнения поручения правительства по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси.-0-