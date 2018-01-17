IFC готова помочь составить план по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси

17 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Международная финансовая корпорации (IFC) готова помочь в разработке плана действий по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Соответствующий протокол о намерениях подписан на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича и руководителя глобальной практики IFC по вопросам финансов, конкурентоспособности и инноваций в регионе Европы и Центральной Азии Рольфа Берндта.
Планируется проанализировать законодательство в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования, рассчитать индикаторы регулирования рынков товаров (работ, услуг) в Беларуси.
Работа будет проводиться в рамках выполнения поручения правительства по подготовке Программы развития конкуренции в Беларуси.-0-
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