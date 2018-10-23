23 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Индивидуальную модель часов можно будет разработать на сайте Минского часового завода, сообщил заместитель директора предприятия по коммерческим вопросам Азат Маргарян в интервью корреспонденту БЕЛТА.

"В скором времени любой посетитель сайта сможет самостоятельно собрать модель часов на свой вкус. С помощью специального конструктора можно будет выбрать корпус, ремешок, циферблат, загрузить свой логотип. После этого программа автоматически предложит наиболее подходящие варианты дизайна. Предусмотрена система лояльности - скидки на заказы 50, 100 и более часов", - рассказал Азат Маргарян.

По его словам, часы "Луч", заказанные в интернет-магазине, доставляются во многие страны мира.

Экспортные поставки налажены в 15 стран мира, в том числе в Россию, Казахстан, Францию, США, Китай. По итогам января-сентября экспорт вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Доля экспорта в общих отгрузках составляет 25-30%. В 2019 году этот показатель ожидается выше существующего.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-