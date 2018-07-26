Инфляция по итогам 2018 года ожидается ниже целевого параметра в 6% - Нацбанк

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в I полугодии находилась в рамках прогнозных значений, по итогам 2018 года ожидается ниже целевого параметра (не более 6%). Об этом шла речь 26 июля на расширенном заседании правления Национального банка, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за I полугодие 2018 года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В I полугодии денежно-кредитная политика была направлена на поддержание макроэкономической устойчивости, сдерживание инфляции и сохранение золотовалютных резервов. По итогам полугодия обеспечена монетарная и финансовая стабильность в стране.

На заседании отмечалось, что инфляция в Беларуси продолжает сохраняться на низком уровне. Годовой прирост потребительских цен в июне 2018 года составил 4,1% при целевом параметре не более 6% в декабре 2018-го к декабрю 2017 года.

В соответствии с намеченными планами инфляция в 2019-2020 годах не должна превышать 5%. "Таким образом, важнейшей общегосударственной задачей в области ценовой стабильности на ближайшие годы становится обеспечение устойчивости достигнутых результатов и устранение предпосылок для формирования более высоких темпов роста цен на отдельные товары и услуги", - отметили в Нацбанке.

Для решения этой задачи правительством и Национальным банком в настоящее время актуализируется Антиинфляционная программа, в которой прежде всего усиливается блок мероприятий, направленных на ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов. Помимо этого, предусматривается комплекс мер, направленных на развитие конкуренции и снижение монополизации экономики.

На заседании отмечалось, что объем золотовалютных резервов складывается выше установленного минимального значения, при этом их структура улучшается за счет снижения доли заемных средств. Некоторое уменьшение объема золотовалютных резервов в первом полугодии 2018 года связано с плановым погашением валютных обязательств правительства и Национального банка, средства для которого были заблаговременно аккумулированы в прошлом году. Ожидается, что на конец 2018 года международные резервные активы составят около $6,5 млрд.

Финансовый сектор страны в первом полугодии 2018 года сохранял устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы.

Нормативы безопасного функционирования банками и Банком развития в целом выполнялись. Сохранялась устойчивая работа страхового сектора и сектора иных финансовых посредников.

На заседании также было отмечено, что наиболее значимыми проблемными вопросами, решение которых требует дальнейшей координации усилий правительства и Нацбанка, остаются высокий уровень долларизации экономики и завышенные инфляционные ожидания.

Успешное завершение запланированных мероприятий по решению обозначенных задач, а также повышение эффективности работы процентного канала являются важнейшими условиями для перехода в среднесрочной перспективе к режиму денежно-кредитной политики "инфляционное таргетирование".

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о применении в финансовой сфере интерфейсов прикладного программирования - API (application programming interface). Согласно Стратегии развития цифрового банкинга в Беларуси на 2016-2020 годы, внедрение в финансовую сферу API является одним из направлений стратегического развития цифровых банковских технологий.

Основная задача открытых API - это создание инструментов для обмена данными между программными приложениями в рамках взаимодействия между владельцем данных и третьими лицами. В этой модели взаимодействия владелец данных также может иметь возможность получения данных от третьих лиц. Такое сотрудничество дает синергетический эффект, так как данные одной организации обогащаются данными другой, и в результате получается более полный массив данных, анализ которого позволит расширить рынок банковских услуг для конечного пользователя.

Внедрение открытых API позволит клиентам банков расширить способы получения оперативной достоверной финансовой информации, что в целом положительно скажется на защите прав потребителей, повышении финансовой грамотности, лояльности клиентов к финансовой системе. При этом сами банки смогут увеличить количество клиентов, снизить расходы на разработку собственных финансовых приложений, повысить конкуренцию. Разработчикам программно-технических решений с внедрением API будет обеспечена удобная инфраструктура и платформа для разработки инновационных финансовых технологий и дополнительных сервисов для банков.-0-