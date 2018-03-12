Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2018 года по сравнению с январем составил 100,9%, с декабрем 2017 года - 101,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2018 года по сравнению с январем составил 100,2%, с декабрем 2017 года - 100,9%.
Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,6% по сравнению с январем 2018 года и на 3,9% по сравнению с февралем 2017 года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2% по сравнению с январем 2018 года и на 2,2% по сравнению с февралем предыдущего года.
Индекс цен и тарифов на платные услуги в феврале составил 102,5% к январю 2018 года и 110,9% к февралю 2017 года.-0-
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