Информированность бизнеса о законодательстве ЕАЭС в сфере конкуренции необходимо повысить - Кусаинов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информированность бизнеса о законодательстве ЕАЭС в сфере конкуренции необходимо повысить. Об этом заявил член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Марат Кусаинов сегодня на первом выездном заседании общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сформирована развитая правовая основа защиты конкуренции на общем рынке пяти стран ЕАЭС. Но бизнес еще недостаточно информирован о конкурентном законодательстве ЕАЭС и не в полной мере владеет инструментами защиты своих прав в случае их нарушения в результате ограничения конкуренции, - отметил Марат Кусаинов. - Недостаточная информированность предпринимателей может приводить к нарушениям ими общих правил конкуренции, что влечет за собой меры ответственности, которые предусмотрены Договором о ЕАЭС. Поэтому адвокатирование конкуренции является важной составляющей работы ЕЭК".

Министр ЕЭК пояснил, что цель проведения заседания общественной приемной заключается в том, чтобы донести до представителей делового сообщества правила конкуренции в ЕАЭС и научить их защищать свои права, когда они нарушаются монополистами или участниками антиконкурентных соглашений. "Важно, что формат общественной приемной подразумевает открытый диалог - это возможность для предпринимателей озвучить свои проблемы напрямую. Если права конкретного предпринимателя на общем рынке нарушены антиконкурентными действиями его партнеров, комиссия готова помочь ему в пределах своих компетенций", - сказал Марат Кусаинов. По его словам, первое выездное заседание проводится в Минске, поскольку Беларусь - один из ключевых участников евразийской интеграции. Продукция белорусских предприятий является неотъемлемой частью рынка ЕАЭС, ее знают потребители всех стран союза.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил важность для Беларуси проведения заседания. "Сегодня мы переживаем период наработки практик и испытываем огромную потребность в обмене информацией. Опыт наших коллег из других стран ЕАЭС, опыт работы комиссии в этой части для нас бесценен, - подчеркнул он. - Связанные с конкуренцией дела все чаще становятся международными по своему характеру, и это требует не только глубокого сотрудничества антимонопольных органов стран с комиссией ЕЭК при проведении расследования, но и переосмысления соответствующих механизмов и процедур".

В первой части заседания представители комиссии дали подробные разъяснения по некоторым аспектам нормативно-правовой базы ЕАЭС в сфере конкуренции. Во время индивидуальных консультаций для бизнеса поступили вопросы о процедурах обращения в комиссию за защитой нарушенных прав и порядке рассмотрения таких обращений. В заседании приняли участие представители объединений предпринимателей, ведущих белорусских промышленных предприятий, торговых и консалтинговых компаний. В их числе Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусская торгово-промышленная палата, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Центр поддержки предпринимательства "Бизнес Консалтинг", Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства, ОАО "МАЗ", концерн "Беллегпром", СОАО "Коммунарка".

Следующие выездные заседания общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Армении.-0-