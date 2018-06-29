Интерес зарубежных инвесторов к Беларуси постоянно растет - Кремер

29 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Интерес зарубежных инвесторов к Беларуси постоянно растет. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Х Международного инвестиционного форума "Мельница успеха" глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер, передает корреспондент БЕЛТА.

Алекс Кремер отметил, что Беларусь в последние годы очень динамично развивается. Происходит активное формирование среднего класса, растут доходы населения. Экономика быстро восстанавливается после двух лет рецессии, и эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в ближайшем будущем в среднем рост экономики составит около 3% в год. Местный бизнес настроен весьма оптимистично, а количество визитов иностранных инвесторов и делегаций значительно возросло. "Мой личный опыт показывает, что я даже не успеваю встречаться с иностранными гостями и делегирую часто для этого своих коллег", - заметил он.

Вместе с тем некоторую настороженность вызывают высокая закредитованность госпредприятий Беларуси и рост внешнего долга. "Но репутация Беларуси как надежного партнера - очень высокая, и нет сомнения, что взятые страной обязательства будут неукоснительно выполняться, - подчеркнул Алекс Кремер. - В то же время мне бы хотелось ориентировать органы власти в других регионах страны брать пример с Могилевской области по поддержке и активному развитию частного бизнеса, созданию максимально благоприятных условий для инвестирования".

Несмотря на некоторые недостатки в развитии экономики, Алекс Кремер уверен, что преимуществ и положительных факторов намного больше. В Беларуси за последнее время много сделано по улучшению бизнес-среды и инвестиционного климата. Он призвал участников форума и потенциальных инвесторов вкладывать свои средства в экономику страны и Могилевского региона. "По моему мнению, настало лучшее время для инвестиций в экономику Беларуси", - убежден он.-0-