Инвестпотенциал Брестской области презентован в Хубэе

15 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация инвестиционного потенциала Брестской области состоялась сегодня в китайском городе Ухань на международном семинаре "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец рассказал участникам мероприятия о преимуществах сотрудничества с Беларусью, которая является надежным партнером для зарубежного бизнеса. Брестский регион находится в лидерах по привлекательности в глазах инвесторов и обладает всеми возможностями для еще более активного прихода крупных западных игроков, считает Андрей Клец. При этом он отметил, что белорусское правительство предпринимает все необходимые усилия по совершенствованию бизнес-климата в стране, в частности за последние годы приняты важные документы в этом направлении.

Заместитель председателя Брестского облисполкома обратил внимание, что зарубежному бизнесу стоит рассматривать Беларусь как входные ворота в Евразийский экономический союз. На практике это означает в том числе возможность создания на территории нашей страны производственных предприятий, продукция которых имеет беспрепятственный доступ на рынок ЕАЭС. Андрей Клец подчеркнул, что Брест успел стать узловой транспортной точкой "Одного пояса и одного пути". За 2017 год через областной центр проследовали 245 тыс. железнодорожных контейнеров, темп роста составил 171% к 2016 году.

Особое внимание во время презентации было обращено на перспективы сотрудничества Брестской области и провинции Хубэй, которые имеют большой опыт побратимских связей.

Презентация вызвала огромный интерес у китайских бизнесменов, представляющих самые различные сферы деятельности. Участники задавали конкретные вопросы, связанные с ведением в Беларуси бизнеса, льготами и преференциями. Отмечался положительный опыт взаимодействия китайских и белорусских партнеров.-0-