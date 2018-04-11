ИП смогут вносить предложения о формировании механизма прослеживаемости товаров в ЕАЭС

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальные предприниматели смогут вносить предложения о формировании механизма прослеживаемости товаров в ЕАЭС. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства Минэкономики. В заседании приняли участие заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц, представители Министерства по налогам и сборам, советов индивидуальных предпринимателей торговых центров и рынков разных городов, представители предпринимательских объединений.

Владимир Муквич рассказал о работе с проектом соглашения о механизме прослеживаемости товаров в ЕАЭС, который в настоящее время находится на внутригосударственном согласовании. Была достигнута договоренность об участии индивидуальных предпринимателей в проработке данного вопроса в части представления предложений. Замминистра по налогам и сборам также проинформировал о некоторых моментах осуществления налоговыми органами контроля деятельности ИП, ввозящих товары из Российской Федерации, в целях исчисления ввозного НДС на основании документов, представляемых ИП в налоговые органы.

Участники группы обсудили ситуацию в сфере розничной торговли непродовольственными товарами иностранного происхождения в магазинах низких цен. Были рассмотрены вопросы подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования и предлагаемые МНС подходы по внедрению и использованию программных касс для расчетов при продаже товаров.-0-