Итоги недели на белорусском валютном рынке

Валютная корзина дорожает вторую неделю подряд, и вновь за счет роста курсов сразу всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,90% до 2,0048 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,00% и стоит 2,4202 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,49% и стоит 3,5382 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,21%.

Всего с начала года доллар подорожал на 1,63%, евро подорожал на 2,76%, а российский рубль подорожал на 3,22%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 2,65%. При этом российский рубль и валютная корзина обновили исторические максимумы.

По предварительным данным, в декабре объем золотовалютных резервов по методологии МВФ снизился на $98,4 млн. (-1,3%), и на 1 января составил $7.315,3 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $501 млн.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре вырос на 0,2%, за последние 12 месяцев вырос на 4,6%.

Решением Правления Нацбанка с 18 октября 2017 г. ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 11% годовых. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок Нацбанка будут определяться вероятностью и величиной реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году).

ВВП в январе-ноябре 2017 года вырос на 2,2% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 1,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – еще на 1,7%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 7,1% в 2018 г., 5,8% в 2019 г. и 5,0% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,8% в 2018-2019 годах, и на 2,0% в 2020-2022 годах. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах – на 6,5%, в 2020 году – на 6,0%, в 2021 году – на 5,6%, в 2022 году – на 5,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $67,5 до $69,4 за баррель, или на 2,8%. Валютная пара USD/JPY снизилась с 113,00 до 111,00, или на 1,8%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари