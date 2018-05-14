Итоги недели на белорусском валютном рынке

После трех недель снижения, на минувшей неделе стоимость валютной корзины выросла за счет увеличения стоимости российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,96% до 2,0040 рублей за доллар. Европейская валюта снизилась на 1,42% и стоит 2,3870 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 1,50% и стоит 3,2470 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,17.

Всего с начала года доллар подорожал на 1,59%, евро подорожал на 1,35%, а российский рубль подешевел на 5,28%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 1,95%.

По предварительным данным, в апреле объем международных резервных активов РБ вырос на $43,5 млн. (+0,6%), и на 1 мая составил $7.038,1 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком на торгах БВФБ, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле вырос на 0,3%, с начала года – на 2,8%, за последние 12 месяцев – на 5,0%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. 14 марта было принято решение оставить ставку неизменной. По заявлению регулятора, решение о сохранении процентных ставок отражает целесообразность поддержания нейтральности денежно-кредитных условий.

ВВП в январе-марте 2018 года вырос на 5,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 2,6%, в 2019 г. – на 2,1%, в 2020 г. – еще на 1,9%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,5% в 2019 г. и 5,1% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти маки Brent выросла с $74,7 до $76,8 за баррель, или на 2,8%. Валютная пара USD/JPY выросла с 109,10 до 109,40, или на 0,3%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари