IV Практическая конференция "Социально-трудовые отношения: юридические и бухгалтерские аспекты"

Сегодня каждый наниматель и работник в ожидании корректировки Трудового кодекса Республики Беларусь. Готовящиеся изменения и дополнения станут очередной закономерной стадией совершенствования трудового законодательства.

С целью продуктивного обсуждения проблем социально-трудового законодательства Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь при поддержке ООО "ЮрСпектр" проводят IV Практическую конференцию "Социально-трудовые отношения: юридические и бухгалтерские аспекты". Мероприятие состоится 11 мая 2018 года.

В конференции примут участие представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. С докладами выступят судьи, адвокаты, практикующие юристы, эксперты в области регулирования трудовых отношений.

В рамках двух параллельных блоков - для юридической и бухгалтерской аудитории - будут рассмотрены актуальные вопросы материальной ответственности, дисциплинарной ответственности работника за нарушение должностных обязанностей, охраны труда, государственного социального страхования, гарантий и компенсаций при направлении работников в командировку за границу, о начислении и уплате взносов на государственное социальное страхование, о назначении государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в конкретных ситуациях. Сезон отпусков - еще один важный информационный повод конференции, требующий профессиональной площадки для обсуждения.

На мероприятие приглашаются руководители, начальники юридических отделов, юристы, специалисты по кадрам, главные бухгалтеры и бухгалтеры по заработной плате предприятий и организаций независимо от формы собственности, представители государственных органов и организаций, иных коммерческих и некоммерческих организаций и другие заинтересованные лица.

Для получения подробной информации о специальном предложении, процедуре регистрации и по другим вопросам обращайтесь по телефону (017) 205-03-00, href="http://events.urspectr.info/" target="_blank" rel="nofollow">сайт .

В программе конференции возможны изменения.