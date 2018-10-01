Изменения в техрегламент на детскую обувь и одежду вступили в силу в ЕАЭС

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза вступили в силу изменения в союзный технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", принятые Советом Евразийской экономической комиссии в апреле текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В техрегламенте уточнен термин "типовой образец". В ранее действовавшей редакции он должен был быть для каждой возрастной группы свой, даже несмотря на то, что изделия изготовлены одним производителем из одинаковых материалов по одним техническим документам", - пояснили в ЕЭК.

Изменения предусматривают возможность использования одного типового образца для нескольких возрастных групп, а также образцов материалов, из которых изделие было изготовлено, в качестве типового для изделий маленького размера. "Это позволяет предпринимателям существенно снизить затраты при проведении процедуры оценки соответствия продукции", - подчеркнули в ЕЭК.

Внесены также уточнения по разделению одежды для детей и подростков на второй и третий слои. "В соответствии с изменениями костюмы, в том числе школьная форма, будут относиться ко второму слою, если подкладка отсутствует или занимает менее 40% площади верха изделия, и соответственно - к третьему слою, если она составляет не менее 40% площади, - отметили в пресс-службе. - Разделение одежды на второй и третий слои является принципиальным, так как к изделиям второго слоя техрегламентом установлены более жесткие требования. Например, для возрастной группы детей от 7 до 14 лет установлена повышенная гигроскопичность одежды второго слоя".

Кроме того, вместо ограничения использования всех искусственных материалов изменения предусматривают ограничение применения только искусственных кож в подкладке детской обуви. Таким образом, поправки позволяют использовать в подкладке детской обуви в том числе современные искусственные материалы с повышенными потребительскими свойствами.

"Эти и ряд других новаций помогут бизнесу повысить эффективность производства при соблюдении требований безопасности к детской продукции", - указали в ЕЭК.

Для плавного перехода на новые требования предусмотрен переходный период. Документы об оценке соответствия детских и подростковых товаров, выданные до 25 сентября этого года, будут действительны до окончания срока их действия. По ним можно изготавливать продукцию, которая будет обращаться на рынке союза в течение установленного срока службы или срока годности.-0-