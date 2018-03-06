Юрлица и ИП будут продавать щепу и стружку только через биржу

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут продавать щепу и стружку только через биржу. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 марта 2018 года №176, которое официально опубликовано на
Перечень товаров, сделки с которыми юрлица и ИП обязаны заключать на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи, дополнен двумя позициями - "древесина в виде щепок или стружки хвойных пород", "древесина в виде щепок или стружки лиственных пород".
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-
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