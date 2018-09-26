"Камволь" планирует выпустить линейку одежды из своих тканей и открыть фирменный магазин

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" планирует в течение нескольких месяцев выпустить первую линейку одежды из своих тканей и открыть фирменный магазин. Такая информация прозвучала в специальном репортаже проекта "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", информирует БЕЛТА.

"Все двигаются по этому пути. И наши конкуренты имеют свои бренды готовых изделий. Так они изучают спрос и быстро реагируют на рынок", - сказал генеральный директор предприятия Анатолий Субботко.

ОАО "Камволь" прошло масштабную модернизацию. Уже девять месяцев предприятие работает по новым стандартам и выпускает ткани от чисто шерстяных до синтетических и поливискозных. В планах на 2018 год - выпустить 3 млн погонных метров ткани, в 2019-м - 4 млн, а в дальнейшем - выйти на проектную мощность в 6 млн. "Предприятие работает, рентабельность 9%, это плюс по сравнению с прошлым годом. Рынок натуральных тканей непростой, предстоит серьезная работа", - отметил председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.

В сюжете шла речь и о таком предприятии легпрома, как ОАО "Сукно", которое сейчас проходит процедуру санации. "Сегодня, имея защитный период и возможность работать, они выпускают около 30 тыс. погонных метров в месяц. Это позволяет им существовать, сохранять коллектив и компетенции. Разработан бизнес-план, мы его внесли в Совмин", - рассказал председатель "Беллегпрома".

"Суконные ткани - это то, что мы умели делать и умеем. Почему бы не повысить наше мастерство, даже путем привлечения нового оборудования. Надо равняться на мировых лидеров, и тогда у нас все получится", - добавил антикризисный управляющий ОАО "Сукно" Максим Малащицкий.-0-