Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества "Пояса и пути"

20 мая, Ухань /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай в сотрудничестве с Беларусью будет активнее использовать преимущества концепции "Один пояс и один путь". Об этом заявил заместитель руководителя канцелярии иностранных дел провинции Хубэй Лянхуа Чжан, выступая в городе Ухань на международном семинаре "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем", передает корреспондент БЕЛТА.

Лянхуа Чжан подчеркнул, что для Китая является важным развитие партнерства с Беларусью как значимым участником реализации концепции. В свою очередь заместитель руководителя комитета по развитию и реформам провинции Хубэй Хайян Ду сказал, что расположенный в центре Китая Хубэй играет одну из ключевых ролей на новом Шелковом пути. По его словам, взаимодействие данного региона с Беларусью в целом и Брестской областью в частности принесет конкретные экономические результаты.

Руководитель белорусской делегации, заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец высказал мнение, что состоявшийся семинар внесет существенный вклад в развитие белорусско-китайского сотрудничества. Он оценил как конструктивный состоявшийся диалог белорусских представителей с китайскими бизнесменами провинции Хубэй, в частности, городов Ухань, Ичан, уезда Уфэн. Китайские компании выразили заинтересованность в дальнейшем развитии контактов с белорусскими партнерами и установлении новых связей. Андрей Клец высказал уверенность, что в результате семинара возникнут новые важные для обеих сторон экономические и инвестиционные проекты.

Международный семинар" Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем" проходил с участием белорусской делегации, которая провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала Беларуси, в частности Брестской области. С китайской стороны в семинаре участвовало около 100 компаний, представляющих различные сферы деятельности. По взаимному мнению сторон, мероприятие позволит укрепить всестороннее белорусско-китайское сотрудничество.-0-