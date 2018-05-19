Китайская фармацевтическая компания Humanwell готова построить в Беларуси завод

19 мая, Ичан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская фармацевтическая компания Humanwell намерена воспользоваться преимуществами единого рынка лекарств ЕАЭС и построить в Беларуси завод. Об этом руководство компании заявило сегодня во время встречи с белорусской делегацией, которая участвует в международном семинаре "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская делегация, в составе которой представитель администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сегодня посетила офис Humanwell. Гости ознакомились с деятельностью этой крупной фармацевтической кампании, которая расположенна в городе Ичан провинции Хубэй. Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки.

Три года назад руководство Humanwell побывало в Минске и заключило меморандум о сотрудничестве с "Великим камнем". Китайская компания тщательно изучала перспективы рынка с прицелом на строительство в парке нового предприятия. И вот теперь фармацевтическая компания намерена приступить к обсуждению с белорусской стороной более детальных планов сотрудничества.

Международный семинар "Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем" как раз призван активизировать белорусско-китайские экономические связи по самым различным направлениям реализации концепции "Один пояс, один путь". Белорусская сторона на семинаре презентовала инвестиционный и экономический потенциал страны и Брестской области, а также "Великого камня", что вызвало большой интерес китайских компаний. Всего в мероприятии участвует около 100 предприятий и компаний провинции Хубэй, представляющих различные направления деятельности.

Провинция Хубэй и Брестская область развивают давние побратимские связи. -0-