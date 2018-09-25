Китайская провинция Цинхай заинтересована в сотрудничестве с "Беларуськалием"

Во время встречи. Фото Министерства экономики Беларуси

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич обсудил перспективные направления торгово-экономического сотрудничества с секретарем парткома провинции Цинхай (КНР) Ван Цзяньцзюнем, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.

Китайская сторона выразила заинтересованность в партнерстве с ОАО "Беларуськалий", так как на территории провинции функционирует предприятие Qinghai Salt Lake Corp., занимающееся добычей и разработкой залежей калийной соли.

Кроме того, стороны отметили значимость развития сотрудничества провинции Цинхай и Брестской области, с которой провинция готова установить дружественные связи.-0-