Китайская провинция Цинхай заинтересована в сотрудничестве с "Беларуськалием"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич обсудил перспективные направления торгово-экономического сотрудничества с секретарем парткома провинции Цинхай (КНР) Ван Цзяньцзюнем, сообщили БЕЛТА в Минэкономики.
Китайская сторона выразила заинтересованность в партнерстве с ОАО "Беларуськалий", так как на территории провинции функционирует предприятие Qinghai Salt Lake Corp., занимающееся добычей и разработкой залежей калийной соли.
Кроме того, стороны отметили значимость развития сотрудничества провинции Цинхай и Брестской области, с которой провинция готова установить дружественные связи.-0-
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