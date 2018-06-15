Ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах - Нацбанк

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк опубликовал аналитическое обозрение "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году", сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк совместно с правительством обеспечили финансовую стабильность в Беларуси в 2017 году. Финансовый сектор страны сохраняет устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах", - отметили в Нацбанке.

Экономика страны развивалась в прошлом году при благоприятных внешних условиях. Ускорился рост мировой экономики, что способствовало улучшению ситуации в сфере инвестиций, промышленного производства и бизнеса. Меры макроэкономической политики Национального банка и правительства содействовали улучшению счета текущих операций, росту международных резервов и снижению уровня инфляции до исторически минимального значения.

Ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась стабильной и характеризовалась превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее. Наблюдалось улучшение структуры депозитного рынка, выразившееся в увеличении доли безотзывных вкладов, уменьшении объема депозитов в иностранной валюте.

Снижение номинальных процентных ставок вслед за снижением инфляции привело к удешевлению кредитных ресурсов, что позволило ослабить долговую нагрузку на предприятия и население, обеспечило рост кредитования в объемах, необходимых для восстановления экономической активности.

В прошлом году банками соблюдены основные нормативы безопасного функционирования. Сохранена положительная динамика абсолютных показателей развития страхового рынка. Наблюдался опережающий рост активов небанковских финансовых организаций, в первую очередь лизинговых. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы страны.

Наиболее значимым для банков по размеру потенциальных убытков оставался кредитный риск. В 2017 году не произошло существенных улучшений в структуре и эффективности распределения финансовых ресурсов. Угрозу финансовой стабильности также создавал значимый уровень долларизации экономики и внешнего долга.

Для повышения финансовой устойчивости банковского сектора велась работа, направленная на формирование рынка проблемных активов в Беларуси и создание системы урегулирования проблемных банков.

На протяжении года Национальный банк проводил работу по внедрению инструментов макропруденциальной политики. Было принято решение дифференцировать нормативы достаточности нормативного капитала в зависимости от степени системной значимости банков.-0-