Кобяков: использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо, заявил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА

"Многие государственные предприятия рассчитывают на бюджет, что в корне неверно. Использовать бюджет в качестве инструмента для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо", - сказал Андрей Кобяков.

По его словам, необходимые рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий созданы. Принят указ №200 от 24 мая 2018 года, действующий в отношении организаций как государственной, так и частной форм собственности. Имеется возможность дисконтирования долга, его замены на акции, привлечения инвесторов и так далее. "Может быть, мало времени прошло, но пока нет примеров среди частных и государственных компаний, которые этими инструментами воспользовались. Надо более активно заниматься, потому что сами эти проблемы не растворятся", - обратил внимание премьер-министр.

Фактически на выходе новый проект указа, устанавливающий на системной основе механизмы финансового оздоровления сельхозпредприятий без применения судебных процедур. Это позволит значительно улучшить ситуацию в АПК.

За пять месяцев 2018 года просроченная задолженность по кредитам и займам в целом по стране увеличилась на 1,7% и составила Br2,5 млрд, или 3,6% от всей суммы задолженности по кредитам и займам. "Это много, с этим надо серьезно работать", - подчеркнул Андрей Кобяков.-0-