Кобяков обсудил с Валовой вопросы развития ЕАЭС

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза. Кроме того, Татьяна Валовая проинформировала об итогах проведенной сегодня в Минске конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития".
На конференции обсуждались текущий уровень интеграции, в том числе степень реализации достигнутых договоренностей, проблемы, препятствующие полноформатному функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, а также перспективы развития союза.-0-
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