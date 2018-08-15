Кобяков обсудил с Валовой вопросы развития ЕАЭС

Во время встречи. Фото с сайта правительства

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с членом Коллегии (министром) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Обсуждены актуальные вопросы развития Евразийского экономического союза. Кроме того, Татьяна Валовая проинформировала об итогах проведенной сегодня в Минске конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития".

На конференции обсуждались текущий уровень интеграции, в том числе степень реализации достигнутых договоренностей, проблемы, препятствующие полноформатному функционированию внутреннего рынка ЕАЭС, а также перспективы развития союза.-0-