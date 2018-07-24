Кобяков поручил до конца августа завершить работу над прогнозными документами 2019 года

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил до конца августа завершить работу по формированию пакета прогнозных документов 2019 года. Об этом он заявил сегодня во время заседания Президиума Совета Министров, на котором были рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и основных параметров республиканского бюджета на 2019 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Андрей Кобяков отметил, что активная работа над проектами прогнозных документов ведется уже на протяжении четырех месяца. "За основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий. Первый - это целевой сценарий, на основе которого разработан проект прогноза социально-экономического развития Беларуси. Он ориентирован на достижение целей, поставленных программой социально-экономического развитии Беларуси на 2016-2020 годы. Для расчета бюджета мы определились взять за основу базовый сценарий развития. Данный сценарий отличается от целевого как менее благоприятными внешнеэкономическими условиями по ценовому фактору, так и более умеренными темпами развития наших основных торговых партнеров. Являясь страной с открытой экономикой, мы должны объективно учитывать возможные риски и в соответствии с ними планировать расходы бюджета", - сказал премьер-министр.

По его словам, проектами предлагаются важнейшие параметры социально-экономического развития, которые будут являться ключевыми показателями эффективности работы правительства и Национального банка на 2019 год.

Глава правительства также отметил, что стоит задача по обеспечению сбалансированности платежного баланса и снижению уровня государственного долга. Среди задач также снижение межрегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни населения. Достижение данной цели потребует дальнейшей работы по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест с достойной оплатой труда. Также необходимо существенно повысить конкурентоспособность товаров и услуг на внешних и внутреннем рынках.

Что касается бюджетно-налоговой политики, то, по словам Андрея Кобякова, основная работа над подготовкой новой редакции Налогового кодекса в целом завершена. В этой работе помимо заинтересованных государственных органов активно принимали участие представители бизнеса.-0-