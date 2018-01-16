Кобяков поручил госорганам активнее разъяснять новые правила ведения бизнеса

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков поручил госорганам активнее разъяснять людям новые правила ведения бизнеса. Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается вопрос о мерах по реализации задач социально-экономического развития Беларуси и ожидаемых результатах работы экономики в январе и I квартале 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков обратил внимание на необходимость максимально доходчиво довести до людей информацию о новых возможностях для ведения бизнеса, которые открываются после принятия пакета документов по развитию предпринимательства.

"Минэкономики совместно с облисполкомами при участии МНС, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минздрава и других заинтересованных необходимо уже в ближайшее время организовать в каждом регионе выездные встречи, семинары, разъяснить доступным языком на конкретных примерах новые правила ведения бизнеса и как этими правилами пользоваться", - подчеркнул Андрей Кобяков, добавив, что к данной работе следует повсеместно подключить и советы по развитию предпринимательства. "Думаю, что в отдельных регионах работу таких советов придется полностью реанимировать", - сказал премьер-министр.

Кроме того, он предложил с участием республиканского Совета по развитию предпринимательства организовать работу по оценке регулирующего воздействия на бизнес всех разрабатываемых ведомствами проектов подзаконных актов. "Все должно быть подчинено духу принятых документов. Планы практической реализации новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности правительством утверждены. Все поручения по организации этой работы на местах даны", - добавил Андрей Кобяков.-0-