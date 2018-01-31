31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков совершит рабочий визит в Казахстан 1-2 февраля. В Алматы он примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Премьер-министры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах - членах союза и состояние взаимной торговли.

К подписанию готовится Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается также утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Андрей Кобяков также примет участие в международном форуме "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации". В числе участников форума главы правительств стран ЕАЭС, международные эксперты, руководители государственных органов Казахстана. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.-0-