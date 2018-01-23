Кобяков: в госпрограмме инновационного развития доля проектов V и VI укладов должна быть не менее 75%

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля инновационных проектов V и VI технологических укладов должна быть не менее 75% от общего объема проектов, которые реализуются по Государственной программе инновационного развития на 2016-2020 годы. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается реализация госпрограммы, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках госпрограммы 17 заказчиками реализуется 86 проектов. Наибольшее количество инновационных проектов в 2017 году реализовывали Минпром (13), НАН (10), концерн "Беллегпром", а также ряд облисполкомов и Минский горисполком.

При этом Андрей Кобяков обратил внимание, что при достаточном количестве реализуемых проектов в рамках госпрограммы только 34 (39,5%) из них соответствуют уровню V-VI технологических укладов. "По моему мнению, таких проектов должно быть не менее 75%. Прослеживается слабая работа республиканских органов госуправления по поиску и реализации прорывных инновационных проектов, соответствующих высшим технологическим укладам", - считает глава правительства.

В 2017 году обеспечен ввод в эксплуатацию объектов по 19 проектам. Это организация производства по сборке легковых автомобилей в СЗАО "БЕЛДЖИ", развитие филиала научно-технического центра "Белмикросистемы" ОАО "Интеграл", организация опытного производства композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати и другие.

Вместе с тем Андрей Кобяков отметил недостаточную работу отдельных заказчиков, которая не позволила обеспечить в установленные сроки ввод в эксплуатацию объектов по 6 проектам госпрограммы. "Рассчитываю услышать сегодня в докладе руководителя ГКНТ подробный отчет о причинах невыполнения отдельными заказчиками установленных в государственной программе сроков, а также принимаемых ими конкретных мерах по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем. Несоблюдение выполнения сроков реализации проектов постоянно влечет корректировку программы в части переноса сроков и объемов финансирования, что не может не сказываться на эффективности выполнения указанной программы в целом", - сказал премьер-министр.

На заседании Президиума Совмина сегодня обсуждается и проведение экспертиз инновационных проектов. В 2017 году в ГКНТ для проведения экспертизы поступили 70 инновационных проектов. Из них 40 проектов получили положительные заключения, 21 - отрицательные, 9 проектов в настоящий момент находятся на экспертизе.

Правительством в прошлом году было принято постановление от 5 июня №425, направленное на оптимизацию процедур и повышение качества государственной научно-технической экспертизы. В то же время, по информации ГКНТ, в 2017 году по причине некачественной подготовки документов заказчиками материалы по проектам возвращались на доработку 38 раз. Андрей Кобяков обратил внимание на необходимость скоординированного и конструктивного взаимодействия между ГКНТ и заказчиками в работе по прохождению экспертизы инновационных проектов.

Что касается использования в 2017 году средств, то при 100-процентном освоении средств республиканского централизованного инновационного фонда не полностью использованными остались средства местных инновационных фондов (освоение составило 68,5%). Наиболее проблемными в данном вопросе являются Гродненская (освоение составило 33,6%), Минская (26,1%) и Брестская (63,5%) области. По остальным регионам освоение средств составило от 80% до 93%.Вопрос своевременности и полноты освоения инновационных фондов уже рассматривался на заседании Президиума Совета Министров в октябре 2017 года. Андрей Кобяков считает, что облисполкомами и Минским горисполкомом для освоения указанных средств в полном объеме были приняты недостаточные меры.

По словам премьер-министра, в 2018 году при полном освоении средств инновационных фондов и при наличии новых прорывных проектов, соответствующих уровню V-VI укладов, возможно выйти с инициативой к Президенту об увеличении процента отчислений в инновационные фонды. "Если в настоящее время отчисления в инновационные фонды составляют 10% от налога на прибыль, то возможно увеличение данного норматива до 15-20% - сколько надо. Такие подходы будут способствовать привлечению дополнительных средств и на развитие науки", - добавил Андрей Кобяков.

Руководитель правительства выразил готовность рассмотреть предложения по усилению роли ГКНТ в координации работы по поиску министерствами и регионами знаковых проектов, реализация которых обеспечит необходимые условия для повышения конкурентоспособности национальной экономики, ее высокотехнологичных секторов.-0-