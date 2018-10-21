Количество проверок бизнеса за 9 месяцев сократилось почти в три раза - Крутой

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество проверок бизнеса за 9 месяцев текущего года снизилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" привел министр экономики Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.
"За 9 месяцев мы видим, что есть серьезные позитивные подвижки: количество проверок сократилось в 2,7 раза. Отказ от плановых проверок, переход к выборочному принципу сегодня заработал и очень позитивно воспринимается нашим предпринимательским сообществом", - сказал он.
По словам министра, если говорить о проверках Министерства внутренних дел и это в первую очередь касается Кодекса об административных правонарушениях - незаконной предпринимательской деятельности, нарушений в сферах торговли, рекламы, то количество таких нарушений и штрафов по ним сократилось на 15%-45% по сравнению с прошлым годом. "Эта система реально работает и контрольный жим мы сумели существенно снизить", - отметил Дмитрий Крутой.
"В первую очередь нас интересует серьезное смягчение по экономическим статьям - отказ от конфискации, расширение параметров ущерба, относящегося к категории крупного и особо крупного - это огромный шаг вперед, - продолжил министр. - Конечно, мы ожидаем принять очень важные меры, связанные с лишением свободы предпринимателей, которые совершили экономические преступления. Это крайняя мера, которая должна применяться только в суперисключительных случаях".-0-
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