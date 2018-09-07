Коллегия ЕЭК одобрила изменения в Договор о ЕАЭС по общему электроэнергетическому рынку

7 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила изменения в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Согласно документу международный договор о формировании общесоюзного электроэнергетического рынка будет включен в Договор о ЕАЭС как его приложение - протокол об общем электроэнергетическом рынке союза. При этом правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики наравне с другими правилами функционирования общего рынка электроэнергии будут утверждаться Евразийским межправительственным советом", - пояснили в пресс-службе.

Протокол устанавливает правовые основы и принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка. "Кроме того, он определяет органы и организации, которые осуществляют управление и обеспечивают функционирование общего рынка союза, а также способы торговли электроэнергией", - добавили в ЕЭК.

Ранее документ был одобрен на заседании Консультативного комитета по электроэнергетике и поддержан уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС. Теперь он будет направлен в страны ЕАЭС для внутригосударственного согласования.-0-