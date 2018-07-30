Комиссия МАРТ в I полугодии установила 12 фактов нарушения антимонопольного законодательства

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в I полугодии установила 12 фактов нарушения, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Комиссия за I полугодие рассмотрела 62 материала: 12 фактов наличия нарушения и 38 фактов отсутствия нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Из 12 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 2 факта касаются запрета на злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 1 - запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, 4 - запрета на недобросовестную конкуренцию, 5 - запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия госорганов.

По результатам антимонопольных расследований составлен 31 протокол об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выдано 14 предписаний, сумма штрафных санкций составила Br52,7 тыс.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков специалисты МАРТ провели анализ 33 товарных рынков. В результате в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 153 хозяйствующих субъекта, 31 исключен, в госреестр субъектов естественных монополий включены 3 хозяйствующих субъектов, исключено - 6.-0-

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