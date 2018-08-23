Контрольные ведомства Беларуси и Китая усилят сотрудничество в борьбе с коррупцией

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольные ведомства Беларуси и Китая готовятся к подписанию меморандума о двустороннем сотрудничестве. Вопросы, на которых будет сделан акцент, председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов и посол Китая в Беларуси Цуй Цимин обсудили сегодня на встрече, сообщили БЕЛТА в КГК.

Стороны подтвердили, что особое внимание планируют уделить вопросам противодействия коррупции. Это и другие направления взаимодействия двух ведомств будут прописаны в совместном меморандуме о сотрудничестве.

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