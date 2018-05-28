Концепция стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года будет готова к 15 декабря

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственная рабочая группа по подготовке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года создана постановлением Совета Министров от 25 мая 2018 года №392, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рабочая группа будет заниматься методологическим руководством и координацией подготовки проекта стратегии. Группу возглавил министр экономики Владимир Зиновский.

Постановлением созданы секторальные группы по основным компонентам устойчивого развития для подготовки проекта. Руководителем секторальной группы по социальным вопросам "Человек и высокий уровень качества его жизни" назначен первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович. Секторальную группу по экономическим вопросам ”Конкурентоспособная инновационная экономика“ возглавил заместитель министра экономики Александр Червяков.

Министерству экономики поручено до 15 июля 2018 года на основе анализа современной ситуации в мировой экономике и актуальности состояния национальной экономики обеспечить подготовку внешних и внутренних условий развития экономики, основных макроэкономических параметров и направить их заинтересованным.

До 15 декабря 2018 года Минэкономики необходимо направить концепцию национальной стратегии и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому для подготовки предложений о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц с учетом сопряженности с Целями устойчивого развития.

Секторальным группам на основе внешних и внутренних условий развития экономики и основных макроэкономических параметров поручено подготовить предложения в концепцию национальной стратегии, в том числе об основных индикаторах, характеризующих развитие республики, и методические рекомендации для разработки проекта национальной стратегии с учетом сопряженности с Целями устойчивого развития и до 1 сентября 2018 года направить их в Министерство экономики.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому на основе концепции Национальной стратегии и методических рекомендаций для разработки проекта стратегии до 1 марта 2019 года необходимо представить в Министерство экономики предложения о долгосрочном развитии сфер и отраслей экономики (видов экономической деятельности) административно-территориальных единиц.

В свою очередь Министерство экономики внесет в Совет Министров проект стратегии до 1 декабря 2019 года.-0-