31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию умной навигации планируют разработать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, в ближайшее время мы приступим к разработке новой концепции - так называемой умной навигации", - сказал Артем Сикорский.

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