31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепцию умной навигации планируют разработать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Думаю, в ближайшее время мы приступим к разработке новой концепции - так называемой умной навигации", - сказал Артем Сикорский.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.409 BYN
|2.402 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1178 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2213 BYN
|3.222 BYN
|3.235 BYN