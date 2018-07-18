Кредитное соглашение с ЕИБ о реконструкции автодороги М7 планируется подписать в ближайшее время

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту реконструкции автодороги М7 Минск-граница Литвы планируется подписать в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос, принято ли решение по проекту реконструкции автодороги М7, Александр Головнев ответил: "Нет, пока окончательное решение не принято, этот вопрос в стадии обсуждения. Достигнута договоренность с Европейским инвестиционным банком, есть решение Совета директоров о включении этого объекта в портфель кредитования. Возникли определенные проблемы с обоснованием инвестирования категории этой дороги. Обсуждается реконструкция по первой или второй категории. Данный вопрос, я думаю, будет решен в течение этого месяца, и мы выйдем на подписание соглашения с банком".

Как сообщалось, совет Европейского инвестиционного банка в декабре одобрил первый проект в Беларуси - по реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог".

Европейский инвестиционный банк обладает более чем десятилетним опытом работы в регионе "Восточного партнерства", в который входят шесть соседних с ЕС стран. На сегодняшний день странам "Восточного партнерства" предоставлены кредиты в размере 8 млрд евро для реализации проектов в области развития инфраструктуры, частного сектора и проектов по борьбе с изменением климата. С ноября 2016 года Беларусь находится в списке стран, имеющих право на финансирование в рамках мандата по внешнему кредитованию ЕИБ. Рамочное соглашение о сотрудничестве между ЕИБ и Беларусью подписано в мае 2017 года и ратифицировано парламентом Беларуси в конце июня.-0-