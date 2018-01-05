Кредитное соглашение с ЕИБ по реконструкции дороги Минск - граница Литвы планируется подписать до апреля

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту реконструкции дороги М7 Минск-граница Литвы планируется подписать до апреля 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев.

"Ведомство завершает подготовку кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком. После того как документ будет готов, он должен пройти внутригосударственные процедуры согласования с заинтересованными органами. Думаю, эти процедуры не займут много времени", - отметил Александр Головнев.

При этом он уточнил, что окончательное решение по проекту примет Валютно-кредитная комиссия Совмина.

Проектом предусматривается реконструкция автомобильной дороги М7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог". "Работы будут вестись на всем протяжении М7 от поворота на Першаи до "Каменного Лога". Это около 100 км. Планируется, что это будет автодорога второй категории с укрепленными обочинами", - рассказал Александр Головнев.

Как сообщалось, совет Европейского инвестиционного банка в декабре одобрил первый проект в Беларуси - по реконструкции автомобильной дороги М7/Е28 и автодорожного пункта пропуска через границу "Каменный Лог".

Европейский инвестиционный банк обладает более чем десятилетним опытом работы в регионе "Восточного партнерства", в который входят шесть соседних с ЕС стран. На сегодняшний день странам "Восточного партнерства" предоставлены кредиты в размере 8 млрд евро для реализации проектов в области развития инфраструктуры, частного сектора и проектов по борьбе с изменением климата. С ноября 2016 года Беларусь находится в списке стран, имеющих право на финансирование в рамках мандата по внешнему кредитованию ЕИБ. Рамочное соглашение о сотрудничестве между ЕИБ и Беларусью подписано в мае 2017 года и ратифицировано парламентом Беларуси в конце июня.-0-