5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии. Официальная церемония ввода в эксплуатацию зерноуборочной техники состоялась на сельскохозяйственных угодьях в регионе Кахетия, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Грузии.

В мероприятии приняли участие глава белорусской дипмиссии Михаил Мятликов, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, губернатор региона Кахетия Ираклий Кадагишвили, заместитель директора департамента региональных продаж ОАО "Гомсельмаш" Наталья Теребило и руководство грузинской компании "Механизатор", которая эксплуатирует белорусскую технику.

Грузинская сторона высоко оценила качество белорусских зерноуборочных комбайнов. Специалисты подчеркнули, что по эффективности работы белорусская техника не уступает другим мировым брендам в данном сегменте.

Михаил Мятликов отметил, что белорусская сторона заинтересована и далее расширять присутствие своей сельскохозяйственной техники в грузинских регионах. При этом основной акцент делается не просто на поставках техники, но и на обучении соответствующих грузинских специалистов эксплуатации и организации сервисного обслуживания.

Планы на поставку в Грузию первой партии из 30 белорусских комбайнов КЗС-10 и КЗС-812 были озвучены заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым накануне мартовского визита в Грузию Президента Александра Лукашенко.-0-

Фото посольстве Беларуси в Грузии