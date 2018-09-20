Крупнейший в мире производитель микросхем и БГУИР открыли совместную учебную лабораторию

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в партнерстве с IT-компанией SK Hynix memory solutions Eastern Europe открыли совместную учебную лабораторию, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие ректор вуза Вадим Богуш, заместитель директора по маркетингу и развитию ПВТ Александр Мартинкевич, первый вице-президент SK Hynix Inc. Джейсон Ли и директор SK Hynix memory solutions Eastern Europe Ховард Кристофер Алан.

Вадим Богуш отметил, что это сотрудничество высокого международного уровня. "Высокотехнологичная южнокорейская компания, оценив все возможности для размещения исследовательских мощностей, производственных и разработческих компетенций, выбрала Беларусь. Этот выбор не случаен, он обоснован и ко многому нас обязывает. Совместная учебная лаборатория станет хорошей площадкой для обеспечения научно-исследовательского центра разработки программного обеспечения, который открылся в Парке высоких технологий, высококвалифицированными специалистами, способными решать сложные инженерные задачи", - сказал он.

Джейсон Ли в свою очередь подчеркнул, что новая лаборатория станет первым шагом на пути к взаимному успешному сотрудничеству. "Мы высоко ценим роль БГУИР в подготовке специалистов в сфере радиоэлектроники, компьютерных технологий, телекоммуникаций. По мере того, как развивается наша компания, нам необходимы талантливые специалисты-инженеры с развитым критическим и логическим мышлением, с хорошей теоретической подготовкой. Мы считаем, что эта лаборатория позволит подготовить специалистов, которых в дальнейшем мы смогли бы нанимать на работу в нашу компанию", - заявил первый вице-президент.

Ховард Кристофер Алан поздравил собравшихся с открытием важного совместного проекта. "Лаборатория важна для обеих сторон. С нашей стороны мы можем предоставить студентам современные знания. Также с помощью нее у нас есть возможность показать, чем мы занимаемся, и таким образом заинтересовать и привлечь выдающихся инженеров в нашу компанию. Выпущенные специалисты станут востребованными кадрами, которые будут очень цениться на рынке труда Беларуси", - добавил он.

"Новая лаборатория будет не просто готовить тестировщиков, программистов и давать востребованные на рынке навыки. Эта лаборатория сформирует базу для проведения совместных научных исследований, она будет давать хороший задел и готовить тех людей, которые в дальнейшем создадут конкурентоспособные IT-технологии", - заключил заместитель директора по маркетингу и развитию ПВТ Александр Мартинкевич.

SK hynix входит в состав одного из крупнейших в мире многопрофильных холдингов SK Group и обеспечивает около половины капитализации южнокорейского конгломерата. В прошлом году компания увеличила выручку на 80%, ее доход составил около $30 млрд. В этом году финансовые показатели уже выросли на 20%. Сегодня SK hynix является самой быстрорастущей в мире компанией по производству микросхем и оперативной памяти. Ее разработки используются в продуктах Apple, Microsoft, LG, HP, Dell, Asus.-0-