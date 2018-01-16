Куба рассчитывает на расширение экономических контактов с Беларусью - посол

16 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Куба рассчитывает на расширение экономических контактов с Беларусью. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа, который сегодня вручил верительные грамоты главе белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат акцентировал внимание на давних и традиционно дружественных отношениях Беларуси и Кубы, которые, по его мнению, должны развиваться более активно. "Есть большой потенциал для развития связей по многим экономическим направлениям, - сказал посол. - И эти возможности необходимо использовать".

Хуан Вальдес Фигероа коснулся планируемого в этом году визита Президента Беларуси Александра Лукашенко: "Предстоящий визит - это важнейшее событие. Рассчитываем, что проведение переговоров на высшем уровне благоприятно скажется на развитии белорусско-кубинских связей".-0-