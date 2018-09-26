26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба заинтересована в закупке белорусской техники для сельского хозяйства и готовится к подписанию контрактов на поставку продукции, сообщили БЕЛТА в НПЦ Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства.

"У нас есть реальная заинтересованность в белорусской продукции для нужд сельского хозяйства Кубы. Ваша техника многие годы успешно работает в непростых климатических условиях Острова Свободы. Пришло время сделать количественный и качественный рывок в наших отношениях. Мы хотим закупить еще больше промпродукции новейших образцов", - сказал генеральный директор управления сельскохозяйственной инженерии Министерства сельского хозяйства Кубы Хосе Суарес Леон.

Делегация Кубы посещает Беларусь 23-30 сентября. Принимающая организация - НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. Один из пунктов программы - подписание договора о двухстороннем научно-техническом сотрудничестве. "Кубинцы проявили живой интерес к научно-практическому центру. Они приняли решение перенять нашу организацию работы и внедрять ее в соответствующих организациях на родине", - отметили в НПЦ.

В цеху дочернего предприятия НПЦ - ГП "Экспериментальный завод" - была достигнута договоренность о поездке специалиста завода на Кубу для подготовки поставки линейки картофелеуборочной техники, машин для калибровки, шлифовки, мойки картофеля и его упаковки в мешки.

Представители Кубы также решили закупить в Беларуси все необходимое, чтобы оборудовать по образцу НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства почвенный канал, позволяющий испытывать сельхозтехнику в любое время года со значительной экономией средств.

Кубинцы также посетили дочерние организации НПЦ: завод горячего цинкования "Конус" в Лиде, базу "Зазерье" с биогазовой установкой, зерносушильным комплексом и молочной фермой.

"Гостей интересует очень многое в белорусской промышленности: от мотоциклов "Минск" до техники "Амкодора", комбайнов "Гомсельмаша", тракторов МТЗ, грузовиков МАЗ. Делегация каждый день бывает на четырех-пяти предприятиях в разных городах", - добавили в НПЦ.-0-