Квоты на создание установок по использованию ВИЭ в 2019-2021 годах составят 132,7 МВт

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2019-2021 годах суммарной электрической мощностью 132,7 МВт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В том числе на 2019 год установлены квоты суммарной мощностью 15,9 МВт, на 2020 год - 34,3 МВт, на 2021 год - 82,5 МВт.

"Установленные квоты доведены до сведения облисполкомов и Минского горисполкома для организации работы с претендентами на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии", - отметили в пресс-службе.

Вопросы установления квот на создание установок по использованию ВИЭ регламентированы постановлением Совета Министров от 6 августа 2015 года №662.-0-