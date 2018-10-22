Легпрому стран ЕАЭС предложено активнее осваивать интернет-площадки для экспортных продаж

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предприятиям легкой промышленности стран Евразийского экономического союза необходимо активнее осваивать международные интернет-площадки для наращивания экспорта. Об этом было заявлено сегодня в Ереване на Международном выставочном форуме "Евразийская неделя", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

На территории ЕАЭС в легкой промышленности функционирует порядка 32 тыс. предприятий, при этом около 70% являются градообразующими. Количество занятых в отрасли в целом по союзу - более 400 тыс. человек, при этом 80% из них - женщины. В легкой промышленности действует достаточно большое количество малых предприятий - 95% от общего числа. "Все эти показатели говорят о социальной значимости отрасли", - подчеркнули в ЕЭК.

В последние годы появляются и развиваются все новые современные конкурентоспособные производства, обеспечивающие рост отрасли. Например, в январе-августе 2018 года производство в текстильном и швейном сегменте вырыло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Тем не менее эффективное развитие отрасли сдерживают некоторые системные проблемы, - констатировали в ЕЭК. - На внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстает от уровня переработки. Так, за последние три года поголовье крупного рогатого скота снизилось почти на 1 млн голов. Для ЕАЭС это годовая загрузка хорошего кожевенного завода, например, такого как ОАО "Минское производственное кожевенное объединение".

"Для выхода из сложившейся ситуации необходимо согласованно решать вопросы развития отрасли и сельского хозяйства ЕАЭС, и здесь нам необходимо обеспечить координацию работ минсельхозов и минпромомов стран ЕАЭС", - считает заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян.

Выход на экспортные рынки - очень сложная задача, поскольку нужно решить вопросы с адаптацией и сертификацией продукции. Говоря об экспорте, представитель ЕЭК заметил: "Для небольших национальных компаний выход на рынок офлайн затруднителен, так как производителю нужно несколько лет вкладываться в маркетинг, чтобы его товар стал узнаваемым покупателями и сети согласились поставить его на полки".

Эту проблему, считают в ЕЭК, можно решить с помощью онлайн-торговли. Продажа товаров через интернет становится самым быстрорастущим розничным каналом, где ежегодный рост составляет 25-30%. "У национальных экспортеров есть возможность выбора информационных каналов продвижения продукции. Производители ЕАЭС могут использовать как международные торговые площадки, такие как AliExpress, так и национальные платформы", - подытожил Тигран Арутюнян.-0-