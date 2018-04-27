Леонид Заяц и Александр Суриков обсудили вопросы торговли и регулирования общего рынка молока Беларуси и России

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц и посол России в Беларуси Александр Суриков обсудили вопросы торговли и регулирования общего рынка молока Беларуси и России, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.

Сегодня состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца с послом России в Беларуси Александром Суриковым. Они обсудили проблемные вопросы в двусторонней торговле, в частности торговле молочной продукцией.

"Посол отметил проблему ввоза в Россию пальмового масла и наличия большого количества фальсификата. Стороны выработали подходы по вопросу регулирования в соответствии с существующим законодательством общего рынка молока, обратили внимание на необходимость его корректировки за счет снижения ввоза пальмового масла, сырных продуктов и биржевой группы молочной продукции из третьих стран, что позволит нормализовать этот сегмент рынка", - сказал Алексей Богданов.

Минсельхозпрод Беларуси продолжит диалог с Минсельхозом России. В ближайшее время планируется согласовать прогнозные балансы спроса и предложения. Беларусь намерена сохранить объемы поставок на уровне 2017 года.-0-