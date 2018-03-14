"Лидское пиво" инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 марта 2018, Ср
+7°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4241
USD 1.9589
RUB 3.4422
Главное
Александр Лукашенко и Панкадж Cаксена Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане
Спорт
Мясникович призвал госструктуры и бизнес активнее объединяться в решении задач социально-экономического развития Беларуси
Экономика
В Беларуси нет критической ситуации с внешним финансированием - Зиновский
Экономика
Белорус Дмитрий Лобан стал серебряным призером Паралимпийских игр в Пхенчхане в лыжном спринте
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Гуманитарное сотрудничество и борьбу с новыми угрозами в СНГ обсудят на заседании СМИД в Минске
16:43 Политика
ФОТО: В Министерстве спорта и туризма прошло чествование белорусских фристайлистов
16:38 Заголовки новостей
Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире - Минспорт
16:37 Спорт
Директор ОДО обвиняется в неуплате налогов при продаже комплектующих предприятиям
16:35 Происшествия
Военные из Латвии, Бельгии и США провели инспекцию в Беларуси
16:31 Общество
Жителя Пружанского района будут судить за убийство матери
16:29 Происшествия
В Минске торжественно открыли жилой дом для военнослужащих внутренних войск
16:26 Регионы
В Гомельском районе работник сельхозпредприятия подстрекал к даче взятки
16:23 Происшествия
ФОТО: Понтонную переправу через Припять готовят к паводку
16:16 Заголовки новостей
Лукашенко поздравил Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии
16:05 Президент
ИНФОГРАФИКА: Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах
15:53 Заголовки новостей
Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы - Алейников
15:42 Технологии
ФОТО: Зоя Багаутдинова - лучшая молокосдатчица Могилевского района
15:41 Заголовки новостей
Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде
15:37 Президент
Беларусь и Литва выработают меры по упрощению таможенных операций на время II Евроигр
15:23 Общество
Миноблсуд рассмотрит дело о жестоком убийстве внуком своей бабушки
15:18 Происшествия
Переделанный в огнестрельное оружие сигнальный револьвер обнаружили у минчанина
15:15 Происшествия
Топливо на АЗС в Беларуси с 15 марта дорожает на 1 копейку
15:13 Экономика
Ученые выяснили, от чего зависит уровень интеллекта
15:10 Калейдоскоп
С помощью общенациональной детской линии в 2017 году предотвращены три попытки самоубийства
15:08 Общество
Все новости
Сюжеты
Посевная кампания Посевная кампания
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Лидское пиво" инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро

Экономика 14.03.2018 | 14:23
Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Компания "Лидское пиво" в 2018 году инвестирует в модернизацию производства около 4 млн евро. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году мы будем инвестировать в модернизацию производства около 4 млн евро. Никаких серьезных инвестиционных проектов нет, средства в основном будут инвестированы в качество продукции и производительность", - рассказал Аудриус Микшис.

За 2017 год компания реализовала на внутреннем рынке 91,8 млн л пива, что на 9,2% больше, чем в предыдущем году. Потребителю было представлено 12 новых сортов. "Мы планируем, что в 2018 году будет незначительный рост - в пределах 2%. Мы уделяем большое внимание экспорту, но внутренний рынок для нас всегда был и будет основным приоритетом", - подчеркнул гендиректор.

В категории "квас" компания "Лидское пиво" является лидером внутреннего рынка. В 2017 году реализовано 31,5 млн л кваса (в 2016 году этот показатель составил 29,6 млн л).

При этом "Лидское пиво" продолжает развивать экспортное направление. Основным рынком экспорта остается Россия. Также компания продолжает сотрудничать с партнерами из Германии, Израиля, Литвы, Болгарии. В 2018 году планируется наладить активное сотрудничество по пивному ассортименту с национальными польскими сетями. В прошлом году лидский квас появился на полках сетей "Ашан", Tesko в Польше.

ОАО "Лидское пиво" является одним из старейших пивзаводов республики, история которого отсчитывается с 1876 года. В 2009-м предприятие вошло в состав финского концерна Olvi, за 2009-2011 годы мощность производственных линий возросла почти в два раза. Кроме пива завод производит квас натурального брожения, сокосодержащие напитки, сидр, энергетические напитки, питьевую воду, лимонад.-0-

﻿
Теги
инвестиции, модернизация, предприятие
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4241 BYN 2.42 BYN 2.426 BYN
USD
1.9589 BYN 1.957 BYN 1.96 BYN
RUB
3.4422 BYN 3.434 BYN 3.45 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: Беларусь намерена реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне
Все видео

Фотоновости

Понтонную переправу через Припять готовят к паводку
Все фото

Инфографика

Конституция Республики Беларусь в цифрах и фактах В истории новейшего времени у Беларуси было 6 конституций. Нынешняя принята 15 марта 1994 года.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Виктор Шейман Экономические контракты на $58 млн подписаны во время визита Шеймана в Зимбабве
Лукашенко поздравил Меркель с переизбранием на пост федерального канцлера Германии
Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде
Политика
Михаил Мясникович. Фото из архива Беларуси нужны законы нового поколения - Мясникович
Гуманитарное сотрудничество и борьбу с новыми угрозами в СНГ обсудят на заседании СМИД в Минске
Союзные парламентарии примут участие в наблюдении за президентскими выборами в России
Происшествия
Фото из архива МВД предупреждает белорусов о новых видах кибермошенничества за рубежом
Директор ОДО обвиняется в неуплате налогов при продаже комплектующих предприятиям
Жителя Пружанского района будут судить за убийство матери
Общество
Во время подписания договора. Фото Минтруда Беларусь и Чехия подписали договор о пенсионном обеспечении
Военные из Латвии, Бельгии и США провели инспекцию в Беларуси
С помощью общенациональной детской линии в 2017 году предотвращены три попытки самоубийства
Регионы
Выступает Игорь Шуневич В Минске торжественно открыли жилой дом для военнослужащих внутренних войск
Около 2,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Витебске в 2018 году
МАРТ в День потребителя организует консультации в ТЦ "Столица"
Спорт
Участники церемонии Белорусская школа в лыжной акробатике остается одной из лучших в мире - Минспорт
Победа в Лиге наций - главная цель футбольной сборной Беларуси
Белорусским атлетам Сахоненко и Лобану вручены медали зимних Паралимпийских игр
Технологии
Крупный киберспортивный турнир по Dota 2 стартует в Минске 18 марта
Беларусь может стать мировым центром компетенций по некоторым направлениям IT-сферы - Алейников
Instagram вернет хронологическую ленту
Культура
Заявки на конкурс песни церемоний открытия и закрытия II Европейских игр принимаются до 15 мая
Подарком театральным гурманам станет выставка к юбилею Большого театра Беларуси
Дни корейского кино пройдут в Минске с 23 по 25 марта
В мире
Фото из архива Евросоюз повысит на 20 евро визовый сбор для граждан третьих стран
Стивен Хокинг скончался в день рождения Эйнштейна
Нацбанк Украины прекращает чеканить мелкие монеты
Калейдоскоп
Стивен Хокинг О науке просто и понятно. Книги Стивена Хокинга, которые можно читать взрослым и детям
Ученые выяснили, от чего зависит уровень интеллекта
IOWA представила новый клип, снятый на вулкане
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия