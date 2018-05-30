Лучшие антимонопольные практики стран СНГ обсуждают в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 48-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ (МСАП), приуроченное к 25-летию со дня его образования, проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дела по нарушению антимонопольного законодательства становятся международными. Наш общий рынок стран - участниц ЕАЭС, стран СНГ предполагает единые подходы по установлению фактов нарушения конкурентного права. Сегодня мы как никогда нуждаемся в итогах общих практик нарушения антимонопольного законодательства - это позволяет нам быстро учиться и быстро вносить изменения в законодательство. Для нас самым важным является культура антимонопольного поведения, конкурентного поведения наших предприятий на рынке", - подчеркнул министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович.

Министр отметил, что Беларусь уже взяла на вооружение лучшие из практик в этой сфере. "Тот закон, который вступит в силу с 3 августа, уже содержит самые лучшие практики: введены предупреждения, предостережения - это более мягкие подходы по работе с нарушителями. Мы также взяли из практики России подходы по установлению цен на лекарства. Главой государства поддержан пилотный проект по ценообразованию, регистрации цен на онкологические, сердечно-сосудистые и другие лекарства. На сегодняшнем заседании мы также представим доклад по изучению рынка медицинского оборудования и медицинских изделий", - сказал он.

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, председатель МСАП Артак Шабоян констатировал, что повестка совещания очень насыщенная. "Наши участники представят наиболее заметные события, которые произошли за последний год в сфере конкуренции в странах СНГ. Сегодня мы будем слушать доклады о роли конкурентной политики и антимонопольных конкурентных ведомств. Один из главных вопросов - развитие конкурентной политики в условиях цифровой экономики, который интересует все профильные ведомства мира", - заявил он. Будет также обсуждаться деятельность штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства.

Подробнее о работе штаба рассказал его руководитель, заместитель главы ФАС России Анатолий Голомолзин. Представитель России напомнил о самых резонансных расследованиях нарушений антимонопольного законодательства, в частности, о расследовании в сфере авиаперевозок. "По итогам тех рекомендаций, которые нами были сделаны по этому рынку, только в первые три года после исполнения этих рекомендаций объем авиаперевозок в СНГ вырос в 2,7 раза. Таких темпов роста перевозок не знало ни одно интеграционное образование. Это произошло за счет увеличения количества пар городов, из которых летают авиакомпании, упрощения процедур доступа к услугам в аэропортах, решения вопросов, связанных с топливом", - сказал он.

Еще одна важная отрасль, которую исследовал МСАП, - рынок телекоммуникаций. "В частности, важной является проблема роуминга. Во время нашей совместной работы мы вынуждены были провести совместное расследование и возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. Россия и Казахстан одновременно возбудили дела, мы вынесли решения, согласно которым тарифы на услуги связи в роуминге снизились в зависимости от услуг от 2 до 4 раз", - отметил глава штаба.

Среди других отраслей, где МСАП проводил расследования, - рынок нефтепродуктов, биржевая торговля, работа сетевых супермаркетов, рынок лекарств.

Во время 48-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ подписаны меморандумы о сотрудничестве между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Государственной комиссией по защите экономической конкуренции Армении, а также между МАРТ и Советом по конкуренции Молдовы.

Основная цель функционирования МСАП - проведение согласованной антимонопольной политики и развитие конкуренции, недопущение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, наносящей ущерб экономическим интересам стран СНГ. Заседания МСАП позволяют его участникам обмениваться мнениями о последних тенденциях развития антимонопольного законодательства, информацией по наиболее интересным делам из правоприменительной практики для выработки общих подходов по развитию конкурентного законодательства.-0-