Маркировка спецзнаками лекарств для медучреждений может быть введена в ЕАЭС

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Маркировка спецзнаками лекарств для медучреждений в перспективе может быть введена в Евразийском экономическом союзе. Об этом заявила член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина на XXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Система маркировки товаров, которая выстраивается в ЕАЭС на основе пилотного проекта по маркировке меховых изделий, реализованного в 2016-2017 годах, обсуждалась на форуме во время дискуссии "Международная координация в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции: потенциал и перспективы развития". Представители крупнейшего бизнеса, руководители государственных органов и ЕЭК обменялись мнениями об эффективности существующих систем обеспечения прослеживаемости оборота товаров, попытались оценить как преимущества введения маркировки, так и риски для бизнеса при ее введении.

Вероника Никишина озвучила основные подходы к развитию системы маркировки: поступательный рост номенклатуры маркируемой продукции, обоснованную этапность внедрения и использование таких практик и технологий маркирования товаров, которые не будут создавать избыточного и неоправданного роста издержек для бизнеса и потребителей. "За первый год действия пилотного проекта по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в ЕАЭС, на основании официальной статистики, стоимостной объем легального оборота товаров, и это касается только меховых изделий, вырос в семь раз, - сказала министр ЕЭК. - Напомню, что ранее доля нелегального оборота на этом рынке оценивалась примерно в 70-80%".

При введении маркировки можно выделить три группы выгодоприобретателей: производителей продукции, бюджет и потребителей. Основной целью маркировки является как борьба с незаконным оборотом, так и обеспечение защиты граждан от недоброкачественной, фальсифицированной продукции. "В перспективе при расширении перечня маркируемых товаров мы можем выйти на обеспечение прозрачности поставок, например, лекарств в медицинские учреждения, - отметила Вероника Никишина. - Все это свидетельствует о том, что маркировка может способствовать не только достижению цели борьбы с контрафактом и серым импортом, но и достижению иных, не менее значимых социальных целей".-0-