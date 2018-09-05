МАРТ: инфляция по итогам года не превысит 6%

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция по итогам года не превысит 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Хочу заверить, что по итогам года у нас нет никаких предпосылок к невыполнению задачи, поставленной указом №469. То есть прирост индекса потребительских цен должен быть не более 6%. Это будет выполнено", - сказал Владимир Колтович.
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