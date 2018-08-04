МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2019 год

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, объявляет открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом ее ввоза в Беларусь в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Речь идет об импорте шампанского и игристых вин, виноградных натуральных вин, включая крепленые, вермуте, коньяках, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет, виски, роме, джине, водке, ликере и другой продукции.
Для участия нужно представить межведомственной комиссии в МАРТ конкурсные предложения. Документы принимаются до 4 сентября 2018 года включительно.
Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, планируемые объемы ее ввоза, сведения об участнике конкурса.
В соответствии с положением о проведении конкурсов на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, победители обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.-0-
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