МАРТ объявил конкурс по выбору импортеров алкоголя на 2019 год

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по организации и проведению конкурсов для определения юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, объявляет открытый конкурс на определение импортеров алкоголя с правом ее ввоза в Беларусь в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Речь идет об импорте шампанского и игристых вин, виноградных натуральных вин, включая крепленые, вермуте, коньяках, приготовленных из коньячных спиртов, выдержанных не менее 6 лет, виски, роме, джине, водке, ликере и другой продукции.

Для участия нужно представить межведомственной комиссии в МАРТ конкурсные предложения. Документы принимаются до 4 сентября 2018 года включительно.

Конкурсное предложение должно включать перечень алкогольной продукции, которую участник конкурса намерен ввозить в Беларусь, планируемые объемы ее ввоза, сведения об участнике конкурса.

В соответствии с положением о проведении конкурсов на определение юрлиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкогольной продукции, победители обязаны возместить затраты на организацию и проведение конкурса.-0-