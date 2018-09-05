МАРТ планирует подписать соглашение с Международной финансовой корпорацией в октябре-ноябре

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси планирует подписать соглашение с Международной финансовой корпорацией (МФК) в октябре-ноябре, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси разрабатывается программа развития конкуренции. Она готовится совместно с Международной финансовой корпорацией. Мы подписали меморандум с МФК и на пороге заключения соглашения. Это соглашение планируем подписать в октябре-ноябре", - сказал Владимир Колтович.

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