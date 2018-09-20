МАРТ предлагает обсудить проект изменений в правила тоговли по образцам

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли на общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 года №31", которым предусматривается внесение изменений и дополнений в правила продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам, сообщает БЕЛТА.

Термин "торговля по образцам" предлагается определить как форму розничной торговли, которая осуществляется без (вне) торговых объектов путем предоставления описаний товаров, содержащихся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленных в фотографиях и других информационных источниках. При этом описания товаров рассылаются неопределенному кругу лиц с использованием услуги организаций почтовой связи или распространяемых в СМИ, другими способами, которые исключают возможность непосредственного ознакомления покупателей с товарами или их образцами до момента и в момент заключения договора розничной купли-продажи.

Перечень товаров, продажа которых не допускается при торговле по образцам, дополнен слабоалкогольными напитками и пивом. В этом перечне также биологически активные добавки к пище, ветеринарные, лекарственные средства, оружие и патроны к нему, пиротехнические изделия бытового назначения, семена мака, табачные изделия, непродовольственные товары, принятые на комиссию от граждан. Не допускается торговля по образцам ювелирных и других бытовых изделий, сусального золота и сусального серебра, монет из драгоценных металлов, мерных слитков и ограненных драгоценных камней.

Продажа скоропортящейся пищевой продукции, пищевой продукции для питания спортсменов допускается только при наличии у продавца торгового объекта, в котором эта продукция продается, а также в случаях, когда продавцом является изготовитель таких товаров, независимо от наличия у него торгового объекта.

Продавец обязан своевременно предоставить покупателям необходимую и достоверную информацию о себе и о предлагаемых товарах.

Замечания и предложения по проекту постановления можно направлять до 28 сентября 2018 года на электронный адрес i.shpak@mart.gov.by.-0-