МАРТ: причин для невыполнения в 2018 году прогноза по инфляции нет

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причин для невыполнения в 2018 году прогноза по инфляции в 6% нет. Такое мнение высказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Мы для себя цель ставили в 2018 году: в конце года - это 6% целевой параметр по инфляции. Сегодня мы видим, что каких-то фундаментальных причин макроэкономических, чтобы не выполнить этот параметр, у нас нет", - отметил Андрей Картун.

Говоря о новой антиинфляционной программе, замминистра пояснил, что ее принципиальное отличие и главная цель - закрепить в среднесрочном периоде низкие темпы инфляции (на уровне 4%). Предыдущая программа прежде всего была направлена на снижение инфляции до однозначной величины.

"Первая программа была направлена на снижение инфляции - мы достигли, снизили инфляцию за счет мер, которые там были. Сейчас мы должны ее не просто снизить – мы должны ее удержать, создать условия. А третий блок программы - может быть, будет больше акцент на развитие конкуренции или мы сможем себе позволить снижать инфляцию дальше и будем принимать для этого меры", - сказал замминистра.-0-